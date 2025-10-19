مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يشغل أحدث وحدة متخصصة لعلاج القدم السكرية والجروح المزمنة

قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، بتشغيل وحدة متخصصة في علاج " القدم السكرية والجروح المزمنة "، وذلك في إطار خطط مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للتوسع في تشخيص وعلاج التخصصات الدقيقة، ولتأمين رعاية صحية مستوفية لأعلى معايير الجودة للمراجعين.
إذ تضم الوحدة أربع عيادات هي العناية بالقدم السكري ورعاية الجروح المزمنة، وتقييم الأوعية الدموية، إضافة إلى عيادة العلاجات والتقنيات المتقدمة. ويعمل بالوحدة مجموعة من أميز الكفاءات الطبية، والكوادر التمريضية الحاصلة على أعلى الشهادات العلمية في هذا التخصص وتحظى أيضاً بالخبرة العملية النوعية، كما أن الوحدة مزودة بأحدث الأجهزة التشخيصية الدقيقة.
ويتم تقديم خدمات متخصصة، وبتقنيات متقدمة، لعلاج مثل هذا النوع من الإصابات الحادة والمزمنة، ومن أبرز الحالات التي يتم علاجها القدم السكرية، التي تعد أحد مضاعفات عدم انتظام مستوى السكر في الدم، وهي من أكثر الأسباب التي تقود المراجعين لدخول المستشفى، كما أنها مسؤولة عن أكثر عمليات بتر الأقدام، لذلك تحرص الكفاءات الطبية بالوحدة على تقديم رعاية طبية شاملة للمصابين بها، للتحكم فيها وعلاج الالتهابات المرافقة لها، للحيولة دون حدوث المضاعفات.
كذلك يتم تقديم خدمات عدة تشمل العلاج بالبلازما والأوكسجين، ومحفزات النمو، بالإضافة إلى بدائل الجلد الحيوية، بغرض تحسين نوعية حياة المراجع عن طريق استعادة الحركة الطبيعية والقوة والوظائف.
فضلاً عن تقنيات تحرير الأنسجة الرخوة لتحسين نتائج العلاج الطبيعي مما يساعد على التعافي بشكل أسرع وأكثر فعالية.
بالإضافة إلى ما سبق فإن الوحدة تقوم بمتابعة وعلاج مرضى الجلطات الدموية والأوردة العميقة، ومعالجة التمدد الشرياني، والأمراض المزمنة مثل الشرايين الطرفية، والفشل الوريدي المزمن.
وتعتمد أحدث التقنيات لتقديم فحص شامل للأوعية الدموية باستخدام جهاز التخطيط الفسيولوجي للشرايين، مما يساعد على تقييم تدفق الدم والحفاظ على صحة الأوعية.