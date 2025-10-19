مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يشغل أحدث وحدة متخصصة لعلاج القدم السكرية والجروح المزمنة

ويتم تقديم خدمات متخصصة، وبتقنيات متقدمة، لعلاج مثل هذا النوع من الإصابات الحادة والمزمنة، ومن أبرز الحالات التي يتم علاجها القدم السكرية، التي تعد أحد مضاعفات عدم انتظام مستوى السكر في الدم، وهي من أكثر الأسباب التي تقود المراجعين لدخول المستشفى، كما أنها مسؤولة عن أكثر عمليات بتر الأقدام، لذلك تحرص الكفاءات الطبية بالوحدة على تقديم رعاية طبية شاملة للمصابين بها، للتحكم فيها وعلاج الالتهابات المرافقة لها، للحيولة دون حدوث المضاعفات.