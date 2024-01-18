أستاذ من ذوي الإعاقة في كاوست يختتم رحلة 30 يوماً بالدراجة اليدوية عبر 8 مدن بالمملكة

اختتم البروفيسور ماتيو بارساني، أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، رحلته الملهمة بعنوان "أثر: من الشرق إلى الغرب" التي استغرقت 30 يوماً من شرق المملكة إلى غربها عبر عشر مدن باستخدام الدراجة اليدوية. غطى بارساني طريقاً طويلاً شمل الدمام، والرياض، والقصيم (بريدة)، وحائل، والعلا، وشركة البحر الأحمر الدولية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وختم رحلته في كاوست، حيث قطع مسافة تزيد عن 3000 كيلومتر، بمتوسط 150 كيلومتراً يومياً. تعرض البروفيسور ماتيو بارساني لحادث قبل ستة أعوام، غير حياته وأدى إلى فقدانه الحركة والإحساس في الجزء السفلي من جسده.