لبدء ترتيب موسم حج 1445هـ.. اتفاقية بين "فندق أنوار المدينة موڤنبيك" و"الخطوط الحديدية السعودية"

على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقَّعت شركة "فندق أنوار المدينة موڤنبيك" اتفاقية مع "الخطوط الحديدية السعودية" (سار)؛ وذلك بهدف بدء ترتيبات موسم الحج 1445، وتعزيز التعاون المثمر بين الطرفَيْن في تطوير الخدمات، وتسهيل أداء الحج والعمرة على ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
وذكر المهندس مهند خوقير، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، أن "سياد القابضة" بذلت جهودًا كبيرة لإبرام الاتفاقية الموقَّعة بين الطرفَيْن؛ لتأكيد توفير الدعم والرعاية للحجاج والمعتمرين عبر اتخاذ الإجراءات المشتركة بين الشركتين. كما يأتي التوقيع نظرًا لثقة "الخطوط الحديدية السعودية" في إدارة "فندق أنوار المدينة موڤنبيك"، وإمكانية تحقيق النجاح المنشود.. مؤكدًا أن الشركات التابعة لـ"سياد القابضة" ستواصل المساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة؛ لرفع مستوى ما يتم تقديمه لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-، ويتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقَّعها كل من المهندس ملهم نبيل خوقير نائب مدير قطاع الفنادق والمشاريع في "سياد القابضة"، وسعادة نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان عبدالله الحربي، ثلاثة بنود رئيسية، هي: تقديم خدمات مثالية للحجاج والمعتمرين أثناء رحلتهم المقدسة، وتطوير آلية حجز رحلات القطار الخاصة بنزلاء الفندق، وافتتاح مكتب لشركة الخطوط الحديدية السعودية داخل فندق أنوار المدينة موڤنبيك لحجز أكثر سهولة.
يُذكر أن "سياد القابضة" تدعم خدمات الاستثمار والتطوير، ومقرها المملكة العربية السعودية، وتشتهر بالاستثمار في مجالات الحج والعمرة، والضيافة والإعاشة، والسفر والسياحة، وتساعد ضيوف الرحمن منذ أكثر من 65 عامًا أثناء رحلتهم الروحانية إلى الأراضي المقدسة، من خلال تقديم خدمات كاملة؛ لتصبح رحلتهم المقدسة أكثر سهولة وراحة.