لبدء ترتيب موسم حج 1445هـ.. اتفاقية بين "فندق أنوار المدينة موڤنبيك" و"الخطوط الحديدية السعودية"

وذكر المهندس مهند خوقير، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، أن "سياد القابضة" بذلت جهودًا كبيرة لإبرام الاتفاقية الموقَّعة بين الطرفَيْن؛ لتأكيد توفير الدعم والرعاية للحجاج والمعتمرين عبر اتخاذ الإجراءات المشتركة بين الشركتين. كما يأتي التوقيع نظرًا لثقة "الخطوط الحديدية السعودية" في إدارة "فندق أنوار المدينة موڤنبيك"، وإمكانية تحقيق النجاح المنشود.. مؤكدًا أن الشركات التابعة لـ"سياد القابضة" ستواصل المساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة؛ لرفع مستوى ما يتم تقديمه لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-، ويتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.