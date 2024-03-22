لإطلاق حلول ابتكارية.. "البيئة" تدعو الشركات الناشئة للتسجيل في مسرعة سدرة

وتُعد مسرعة سدرة، الأولى من نوعها في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض، ولندن، ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية، وهي عبارة عن برنامج مكثّف لمدة 12 أسبوعًا، ومبادرة فريدة مصمّمة لتنمية الشركات الناشئة وتوسيعها من خلال شبكة تواصل كبيرة من الخبراء المحليين والعالميين، وللتسجيل في المسرعة عبر الرابط التالي: https://entrepreneurship.mewa.gov.sa/tracks/sedrah.