وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 25 موقعاً حول المملكة

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء بمركز وادي الفرع لمدة أسبوع، ويوم الإثنين في مركز فضلا بمحافظة العلا لمدة يوم واحد، وتقدم الخدمة في منطقة الجوف، اليوم، للنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة دومة الجندل، ويوم الإثنين للرجال في مدرسة سماء الإبداع الأهلية بمدينة سكاكا، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في الابتدائية الأولى والثانية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.