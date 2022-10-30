وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 25 موقعاً حول المملكة

قدّمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز وادي رماء، وللرجال في متوسطة ابن القيم بمركز يبس بمحافظة المخواة، وللنساء في متوسطة عراء بالباحة لمدة ثلاثة أيام لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال في متوسطة الملك فهد ببني سار، وللنساء في متوسطة وثانوية زينب بنت خزمية بالجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الثلاثاء بمجمع أسماء الصلت التعليمي بمركز جرب بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر الخطوط العربية السعودية في بريدة، ومتوسطة فلسطين الرائدة بمحافظة عنيزة، ويوم الأربعاء في إدارة الدفاع المدني في بريدة، وللنساء في مدرسة ثانوية عيون الجواء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في متوسطة القادسية بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي المنطقة الشرقية تقدم الخدمة اليوم للرجال في معهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت، وفي مقر محافظة الخفجي لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع وللنساء لمدة يومين، وفي مدرسة اللجام بمحافظة يدمه لمدة يومين، كما تقدم خدماتها في منطقة عسير اليوم للرجال والنساء في مركز القحمة، ومركز الشقيق بمحافظة خميس مشيط، ومركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء بمركز وادي الفرع لمدة أسبوع، ويوم الإثنين في مركز فضلا بمحافظة العلا لمدة يوم واحد، وتقدم الخدمة في منطقة الجوف، اليوم، للنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة دومة الجندل، ويوم الإثنين للرجال في مدرسة سماء الإبداع الأهلية بمدينة سكاكا، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في الابتدائية الأولى والثانية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في منطقة تبوك لمدة أسبوع، وفي مقر هيئة الزكاة والضريبة والدخل بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام، كما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدّمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد عليهم.