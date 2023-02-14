رئيس جامعة جازان: الخطط الدراسية هي من تصنع الخريجين

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ضرورة الجمع عند بناء الخطط الدراسية بين المهام المعرفية والمهارية لتكون مخرجات الجامعة متوائمة مع متغيرات سوق العمل، مشددًا على أهمية وضع خطط حقيقية ذات قيمة ومصداقية عالية، تنتهجها الجامعة في تدريس طلابها وطالباتها لتصنع خريجين بسمات متميزة وقدرات عالية.
جاء ذلك خلال رعايته لملتقى تطوير الخطط الدراسية "مدار" والمنعقد تحت عنوان "خططنا الدراسية رؤية مستقبلية" والذي أقامته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، ووكلاء الكليات للشؤون الأكاديمية، ورؤساء الأقسام العلمية ومساعديهم، وأعضاء لجنة الخطط والمناهج الدراسية، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي، الخطوط العريضة التي من أجلها تنفذ جامعة جازان ملتقيات مدار، مبينًا أن الهدف من الملتقى هو مناقشة الأساليب المثلى والخطط الحقيقية التي تستشرف وتؤسس مستقبلاً علميًا متطورًا يجاري التقدم الهائل في أنظمة التعليم والتعلم في العالم المتقدم، وتطوير المناهج الجامعية وخطط التدريس بحيث يجمع الطالب بين المعارف والمهارات المميزة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، واستحداث أساليب دراسية جديدة ومبادرات حقيقية.
بعد ذلك قدم المتحدثون أوراقهم العلمية، بدأها الدكتور غالب بن ريحان العميش بتقديم ورقته بعنوان: رؤية جامعة جازان لتطوير الخطط الدراسية، وقدمت الدكتورة رشا أحمد المشهور الورقة الثانية بعنوان: المناهج الدراسية بجامعات المملكة العربية السعودية ومتطلبات سوق العمل، ثم ألقت الدكتور أميمة منور البدري ورقتها تحت عنوان: واقع الابتكار وريادة الأعمال في الخطط الدراسية بجامعة جازان.
وألقى الدكتور يوسف حسن آل مشاري رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة ورقة تحدث فيها عن تجربة كلية الصيدلة في تطوير الخطة الدراسية لبرنامج دكتور صيدلي.