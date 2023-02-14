رئيس جامعة جازان: الخطط الدراسية هي من تصنع الخريجين

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي، الخطوط العريضة التي من أجلها تنفذ جامعة جازان ملتقيات مدار، مبينًا أن الهدف من الملتقى هو مناقشة الأساليب المثلى والخطط الحقيقية التي تستشرف وتؤسس مستقبلاً علميًا متطورًا يجاري التقدم الهائل في أنظمة التعليم والتعلم في العالم المتقدم، وتطوير المناهج الجامعية وخطط التدريس بحيث يجمع الطالب بين المعارف والمهارات المميزة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، واستحداث أساليب دراسية جديدة ومبادرات حقيقية.