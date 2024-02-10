لليوم السابع.. "رماح النصر" يواصل مناوراته بمشاركة قوات 9 دول شقيقة وصديقة

وأكد قائد المناورات، اللواء طيّار ركن خالد الحربي، أن التمرين يصقل مهارات التنفيذ التكتيكي للقوات المشاركة، فيما يحقق أعلى درجات التناغم المطلوبة بين المشاركين، ما يسهم في توافر احترافية العمل والتعامل بينهم عبر تقييم المهام المنفذة، وتحقيق الأهداف.