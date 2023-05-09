"اثينية" "عبدالعزيز للحوار الوطني" تبحث حماية المجتمع من المخدرات

وقالت: إن الأسرة هي الملاذ الآمن للأفراد، منبهة من أن الاختلال في الحوار الأسري يكون سببًا لوقوع الأبناء في المخدرات، مشددةً على أن الأسرة لها دور وقائي في توعية الأبناء بخطر المخدرات، وتطوير المهارات لديهم ومساعدتهم في اختيار الأصدقاء، كما أن دور الأسرة مهم حتى في العلاج والتأهيل.