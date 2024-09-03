حالة نادرة وإنجاز عالمي.. إنقاذ مريض في جازان من "شلل تام للعصب السادس"

وفي التفاصيل، ذكر الفريق الطبي أن المريض حضر للمستشفى وكان يعاني ازدواجية الرؤية وحولاً في العين، وبعد إجراء الفحص الطبي تبيّن وجود شللٍ تام في العصب السادس المتحكم في حركة العين، ووجود كيس سحائي في منطقة الغدة الدماغية تسبّبا في ضغط على الأعصاب المجاورة بما في ذلك العصب السادس.