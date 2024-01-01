لإدخال السرور عليهم.. موسم الرياض ينظم فعاليات لـ"أطفالنا" الداعمة لمرضى السرطان

وتنوعت الفعاليات التي نُظّمت مؤخرًا في المنطقة لصناعة أجواء ممتعة لدى أطفال الجمعية، لتتضمن مشاهدة العروض المسرحية، إضافة إلى تجارب إطعام الحيوانات؛ حيث استمتع الأطفال بإطعام الفيلة والزرافات والماعز وبعض الطيور، إلى جانب تقديم شروح تعريفية عنها.