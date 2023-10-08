جازان.. معلم ينقذ طالبًا من الاختناق خلال اليوم الدراسي

تمكن المعلم عبد الله شامي معلم الحاسب الآلي بمتوسطة الأندلس في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وفي اليوم العالمي للمعلم الخميس الماضي، من إنقاذ حياة الطالب مهند الدربي طالب الصف الأول المتوسط خلال الحصة الدراسية بعد تعرضه إلى الاختناق بسبب قطعة بلاستيكية سدت مجرى التنفس، مما دفع المعلم شامي إلى الإسراع في تقديم الإسعافات الأولية للطالب وتخليص مجرى التنفس من القطعة البلاستيكية، وإنقاذه من موت محقق بفضل الله ثم بفضل معلمه.
وحمد المعلم شامي الله على إلهامه له للتصرف بطريقة صحيحة مستدركًا ما تعلمه من إسعافات أولية للمسابقة لإنقاذ حياة طالبه الذي يعده وزملاؤه أبناء له، وسائلاً الله أن يحفظ الطلاب والطالبات.
وشكر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي بدوره، الموقف البطولي الذي سطره المعلم في يومه العالمي ضاربًا أروع الأمثلة الحية على ما يتمتع به المعلمون والمعلمات من حس المسؤولية والمهارات المتنوعة التي لم تقتصر على الجانب التعليمي، بل تعده إلى مهارات أرى من بينها مهارة الإسعافات الأولية، التي حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على تزويد معلميه ومعلماته بها عبر عقد الدورات المختلفة لهم في هذا المجال بالشراكة مع عددٍ من الجهات كجامعة جازان وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.
من جانب آخر، أشادت أسرة الطالب وعددٌ من أفراد المجتمع بالموقف البطولي الذي سطره المعلم عبد الله شامي، والذي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، واصفين المعلم بالبطل، مؤكدين أن مثل تلك المواقف ليست بغريبة على المعلمين والمعلمات الذي لا يألون جهدًا في تنشئة وتعليم الأجيال، والحرص على أمنهم وسلامتهم داخل المدارس.