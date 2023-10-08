جازان.. معلم ينقذ طالبًا من الاختناق خلال اليوم الدراسي

وشكر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي بدوره، الموقف البطولي الذي سطره المعلم في يومه العالمي ضاربًا أروع الأمثلة الحية على ما يتمتع به المعلمون والمعلمات من حس المسؤولية والمهارات المتنوعة التي لم تقتصر على الجانب التعليمي، بل تعده إلى مهارات أرى من بينها مهارة الإسعافات الأولية، التي حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على تزويد معلميه ومعلماته بها عبر عقد الدورات المختلفة لهم في هذا المجال بالشراكة مع عددٍ من الجهات كجامعة جازان وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.