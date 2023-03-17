"الأمن البيئي" ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية يطلقان مبادرة للتشجير

وتأتي المبادرة التي تستمر لعدة أيام في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات لتبني القيم والسلوكيات الإيجابية في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي من خلال غرس (5000) شتلة، وإتاحة الفرص التطوعية في مجال المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2023.