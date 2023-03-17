"الأمن البيئي" ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية يطلقان مبادرة للتشجير

نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي بالشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مبادرة تشجير محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الرياض، ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2023 تحت شعار (بيئتك تعرفك).
وتأتي المبادرة التي تستمر لعدة أيام في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات لتبني القيم والسلوكيات الإيجابية في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي من خلال غرس (5000) شتلة، وإتاحة الفرص التطوعية في مجال المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2023.
يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات البيئية بمناسبة أسبوع البيئة تشمل المعارض والمسيرات التعريفية ومبادرات التشجير وإطلاق الكائنات الفطرية والإصحاح البيئي للمتنزهات.