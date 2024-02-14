"القصبي" يبحث آليات تعزيز قدرات المملكة التنافسية مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية

وأضاف أن التعاون مع جامعة كاليفورنيا- بيركلي؛ يهدف إلى زيادة قدرة المملكة التنافسية، إلى جانب تطوير السياسات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام، من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتمكين الابتكار.