مكة: تشييع جثمان أحد ضحايا سقوط مركبة مطل الهدا بمقبرة المعلاة

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم، أحد ضحايا المركبة التي سقطت من مطل جبلي بالهدا أول أمس الاثنين، وووري جثمانه مقبرة المعلاة بمكة المكرمة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام.
وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق" فإن المتوفى من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة -رحمه الله- فيما أشارت المعلومات إلى أن الصلاة على الاثنين الآخريْن ستكون في وقت آخر.
وتعود تفاصيل حادثة سقوط المركبة من المطل، إلى يوم الاثنين، حين تلقى الدفاع المدني، بلاغاً يفيد بسقوط مركبة من نوع "مازدا" وكان بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بالهدا، وبعد وصول فرق الدفاع المدني للموقع اتضح أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية، وبعد البحث المستمر تمّ العثور على شخصٍ متوفى في حينه، قبل أن يعلن في اليوم الثاني العثور على الاثنيْن الآخريْن متوفييْن.
وقد بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً متواصلة للوصول إلى المركبة رغم وعورة المكان.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلةً الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.