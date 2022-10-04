تحت شعار مستقبل الإعلام.. انطلاق فعاليات "منتدى الإعلام العربي" في دبي

وتستهدف الأجندة المكثّفة للمنتدى هذا العام التي تعقد تحت شعار "مستقبل الإعلام"، مناقشة أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، وضمن مختلف قطاعاته سواء الإعلام المطبوع أو المرئي وكذلك المسموع والرقمي، في إطار شامل هدفه وضع أطر واضحة لما هو مطلوب لتطوير القطاع، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير التي تحيط بالإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.