الجاسر عن إطلاق "طيران الرياض": انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة

وبيّن المهندس "الجاسر" أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، حيث تصدى لتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة بما يملكه من إمكانات مالية وإدارية عظيمة، موضحًا أن انطلاق "طيران الرياض" يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران المدني، التي تتضمّن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030م، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة وحركة النقل والتجارة.