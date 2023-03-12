الجاسر عن إطلاق "طيران الرياض": انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان سمو ولي العهد إطلاق الناقل الجوي الجديد (طيران الرياض).
وقال: "إن إعلان سمو ولي العهد لطيران الرياض يمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة الذي يشهد اهتمامًا ودعمًا كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد أن إطلاق سمو ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك إعلان سموه للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يؤكد أن المشاريع التي أعلنها سمو ولي العهد هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
وبيّن المهندس "الجاسر" أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، حيث تصدى لتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة بما يملكه من إمكانات مالية وإدارية عظيمة، موضحًا أن انطلاق "طيران الرياض" يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران المدني، التي تتضمّن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030م، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة وحركة النقل والتجارة.
وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، ويسهم كذلك في توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية السعودية 2030.