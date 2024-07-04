مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة ستينية مع غدة متضخمة ضاغطة على القصبة الهوائية

وأضافت د.القباني أن الفريق الطبي قام بتحويل الحالة إلى العمليات مباشرة، لإجراء جراحة دقيقة تم فيها إزالة الغدة الدرقية، مع المحافظة على الأوردة والشرايين الملتصقة بها، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء "6" ساعات متواصلة، وجرت تحت التخدير العام، ولله الحمد بالنجاح التام، وتم تحويل المريضة إلى العناية المركزة لمدة "24" ساعة؛ بغرض مراقبة التنفس، قبل أن تنقل إلى جناح التنويم، وأمضت فيها "24" ساعة أخرى، وتحسنت حالتها الصحية مع العناية الطبية الحثيثة التي حظيت بها، إلى أن غادرت المستشفى وهي بحالة جيدة، ولاحقًا تخلصت من الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.