مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة ستينية مع غدة متضخمة ضاغطة على القصبة الهوائية

تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الفيحاء بجدة، من إجراء عملية جراحية معقدة، أنهت أوجاع مريضة "ستينية" عانت من تضخم الغدة الدرقية التي سبّبت ضغطًا شديدًا على القصبة الهوائية، مع تمددها إلى داخل القفص الصدري.
ذكرت ذلك د. مودة القباني استشارية جراحة الغدة الدرقية والجاردرقية، رئيسة الفريق الطبي المعالج، التي قالت إن المريضة وهي في العقد السادس من العمر زارت المستشفى وهي تشتكي من أعراض حادة، تتمثل في صعوبة بالغة في التنفس والبلع والكلام، وأُخضعت على الفور لفحوصات طبية دقيقة، أبرزها الأشعة المقطعية، وقد كشفت النتائج وجود تضخم حاد بالغدة الدرقية التي كانت ضاغطة على الأوردة والشرايين الرئيسية والقصبة الهوائية، وتمددت إلى داخل القفص الصدري؛ مما سَبّب تلك الأعراض الحادة.
وأضافت د.القباني أن الفريق الطبي قام بتحويل الحالة إلى العمليات مباشرة، لإجراء جراحة دقيقة تم فيها إزالة الغدة الدرقية، مع المحافظة على الأوردة والشرايين الملتصقة بها، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء "6" ساعات متواصلة، وجرت تحت التخدير العام، ولله الحمد بالنجاح التام، وتم تحويل المريضة إلى العناية المركزة لمدة "24" ساعة؛ بغرض مراقبة التنفس، قبل أن تنقل إلى جناح التنويم، وأمضت فيها "24" ساعة أخرى، وتحسنت حالتها الصحية مع العناية الطبية الحثيثة التي حظيت بها، إلى أن غادرت المستشفى وهي بحالة جيدة، ولاحقًا تخلصت من الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.
ووصفت د.القباني، العملية بأنها كانت معقدة ودقيقة بالنظر إلى تمدد الغدة المتضخمة إلى أعضاء ذات حساسية عالية، خاصة الأوردة والشرايين؛ حيث تحتاج المحافظة عليها في مثل هذه الحالات إلى فريق طبي متمرس ومتميز، إضافة إلى أن هذه العملية جرت بالدخول عبر الرقبة، ودون الحاجة إلى فتح جراحي بالصدر.
ويعكس نجاح التدخل الطبي، الجاهزية العالية التي يحظى بها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، أكبر وأحدث مستشفى خاص بمحافظة جدة، والذي يضم أفضل الكفاءات الطبية ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهله لتحقيق الكثير من النجاحات الطبية اللافتة خلال الأشهر الأولى من تشغيله.