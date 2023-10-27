اختتام فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ 40 بتوقيع 16 اتفاقية تجاوزت 3 مليارات ريال

وشكَّل المعرض فرصةً لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، وتسليط الضوء على سُبل تفعيل الحركة التجارية، والتعريف بالمنتجات، بمشاركة الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية؛ منها: هولندا، والصين، والهند، وتايلند، وإسبانيا، وتركيا، وجورجيا، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي عبر أجنحة متنوعة؛ شملت: أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، وأنظمة الري، والمبيدات والأسمدة، ومزارع الألبان، إضافة إلى تقنيات الحاضنات الزراعية والمشاتل، وتقنيات الزراعات العمودية والمائية بالإضافة إلى الروبوتات الزراعية، وتطبيقات التحكم -عن بعد- والمسيرات الزراعية، وغيرها.