الجسر الجوي السعودي لدعم غزة.. وصول الطائرة الـ 26 إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26، والتي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل على متنها 24 طنًا من المواد الإغاثية لدعم متضرري غزة.