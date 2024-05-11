القوات المسلحة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب 2024» بالأردن

وبيّن اللواء الركن عادل البلوي أن القوات المشاركة في التمرين ستُنفذ تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.