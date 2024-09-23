توثيق زمني.. أهم المعاهدات والاتفاقيات في عهد الملك عبدالعزيز "فيديو"

استعرض فيديو توثيقي أبرز المعاهدات والاتفاقيات التي تمت في عهد الملك عبدالعزيز، والجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل تعزيز وتطوير الدولة وقتها.
وكان الملك عبدالعزيز آل سعود مُطلعًا على أحوال السياسة الدولية في المنطقة، لذلك سعى إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن استقرار الدولة الناشئة.
وسلّط الفيديو الضوء على اتفاقية "دراين القطيف" التي تم توقيعها في العام 1915، وتلاها في العام 1916 مؤتمر الكويت.
وجاءت معاهدة المحمرة في العام 1922 وهو نفس العام الذي شهد مؤتمر العقير، ثم اتفاقية بحرة في العام 1925، لتزيد من مكانة الملك المؤسس.
ووفق الفيديو، شهد العام 1925 توقيع اتفاقية جدة، ثم تلاها معاهدتا جدة والطائف في عام 1927، مما أدى إلى خلق دولة موحدة بارزة في قلب الوطن العربي غيّرت دور المنطقة من النواحي السياسية، والدينية، والاقتصادية؛ وما زال تأثيرها مُستمرًا حتى الآن.