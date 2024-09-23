توثيق زمني.. أهم المعاهدات والاتفاقيات في عهد الملك عبدالعزيز "فيديو"

ووفق الفيديو، شهد العام 1925 توقيع اتفاقية جدة، ثم تلاها معاهدتا جدة والطائف في عام 1927، مما أدى إلى خلق دولة موحدة بارزة في قلب الوطن العربي غيّرت دور المنطقة من النواحي السياسية، والدينية، والاقتصادية؛ وما زال تأثيرها مُستمرًا حتى الآن.