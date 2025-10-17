بالفيديو.. حادث خطير في تربة كاد يتسبب بكارثة ومطالبات بتوفير الحماية
نجا عدد من الأشخاص في مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة من حادث خطير، سببه السرعة الجنونية من الطرف الأول، والإهمال وعدم المبالاة من الطرف الثاني، في ظل غياب الإجراءات الاحترازية التي تحد من الحوادث المرورية وتقلل من التهور حفاظًا على الأرواح والممتلكات. وقد باشرت دوريات مرور تربة الحادث فور تلقي البلاغ.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول خطورة الموقع والحادث المروّع الذي وقع داخل محطة الحشرج، وكاد أن يتسبب بوفاة أو إصابات خطيرة، أو احتراق محطة الوقود – لا قدر الله.
وتعود التفاصيل إلى أن مدخل مركز الحشرج الواقع على امتداد طريق الطائف – أبو راكة يحتاج إلى عدد من المتطلبات المهمة، من أبرزها إنشاء مطبات صناعية على امتداد الطريق من داخل المركز قبل الوصول إلى التقاطع الخطير، إضافة إلى تركيب كاميرا "ساهر" بسرعة لا تتجاوز 80 كم/س، كما هو معمول به في مركز العلبة المجاور. وأشار الأهالي إلى أن الخطورة تزداد يومًا بعد يوم في ظل مطالباتهم المستمرة التي لم يُنظر فيها حتى الآن.
وأوضح عدد من الأهالي أنهم تقدموا منذ عام للجهات المختصة بمحافظة تربة بشأن خطورة الطريق، مطالبين بتوفير وسائل الحماية والسلامة حفاظًا على حياة السكان والمواطنين والمقيمين والمسافرين عبر هذا الطريق السريع.
وأشار الأهالي إلى أن مطالبتهم أحيلت من مرور تربة إلى البلدية برقم (69) وتاريخ 23 /6 /1446هـ، بعد أن جرى الوقوف ميدانيًا على الموقع ومعاينته لتحديد مدى خطورته.