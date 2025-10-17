بالفيديو.. حادث خطير في تربة كاد يتسبب بكارثة ومطالبات بتوفير الحماية

وتعود التفاصيل إلى أن مدخل مركز الحشرج الواقع على امتداد طريق الطائف – أبو راكة يحتاج إلى عدد من المتطلبات المهمة، من أبرزها إنشاء مطبات صناعية على امتداد الطريق من داخل المركز قبل الوصول إلى التقاطع الخطير، إضافة إلى تركيب كاميرا "ساهر" بسرعة لا تتجاوز 80 كم/س، كما هو معمول به في مركز العلبة المجاور. وأشار الأهالي إلى أن الخطورة تزداد يومًا بعد يوم في ظل مطالباتهم المستمرة التي لم يُنظر فيها حتى الآن.