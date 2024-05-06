أمير تبوك ينوه بدور المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، الأمين العام لمجلس منطقة جازان، الدكتورة أشواق بنت عثمان البكري، والتي تزور المنطقة حاليًا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة الأمانة العامة لمجلس منطقة تبوك.
ونوه أمير المنطقة بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة المملكة للتنمية في مختلف مناطق المملكة وبمتابعة من وزير الداخلية، مشيراً سموه إلى الدور الهام لمجالس المناطق وأهميتها في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في كل ما يهم المنطقة ودور الأمناء في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر لتحقيق الهدف المنشود ونقل احتياجات ومتطلبات المواطن والمواطنة.
وأكد على دور المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، مشيداً بهذا الشأن بجهود أمين مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس ودوره البارز في عمل المجلس كأول امرأة تشغل أميناً عاماً لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، منوهًا بأهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات والأفكار والاستفادة من المتغيرات والإمكانيات التي من شأنها تطوير العمل وتوحيد الأهداف.
من جهتها أعربت الدكتورة أشواق البكري عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى توجيهات سموه السديدة الرامية إلى تحقيق التنمية والاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.