أمير تبوك ينوه بدور المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، الأمين العام لمجلس منطقة جازان، الدكتورة أشواق بنت عثمان البكري، والتي تزور المنطقة حاليًا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة الأمانة العامة لمجلس منطقة تبوك.