أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية تُعلن فتح باب القبول في برنامج للتدريب التعاوني

وأفاد بأن البرنامج يعزز الكفاءات الوطنية في قطاع الجيولوجيا، فضلًا عن الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية قطاع الموارد الطبيعية والبشرية، ودعم الابتكار في علوم الأرض، وإتاحة الفرص لتوظيف الخريجين المتميزين في الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وفقًا للاحتياج، داعيًا الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الدخول إلى صفحة برنامج (صناع الغد) في موقع الهيئة الرسمي للتسجيل والاطلاع على تفاصيل وشروط البرنامج عبر الرابط: