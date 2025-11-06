أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية تُعلن فتح باب القبول في برنامج للتدريب التعاوني

أعلنت أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن فتح باب القبول في برنامج "صُنّاع الغد" للتدريب التعاوني في فترته الثانية في العام 2025 ابتداءً من الأحد 9 نوفمبر 2025م ولمدة أسبوعين، حيث يتيح لطلاب وطالبات الجامعات والكليات من مختلف التخصصات فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي نوعي يهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل عبر تجربة مهنية متكاملة داخل بيئة الهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن برنامج "صُنّاع الغد" أصبح سمة من سمات أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية في تمكين وبناء الكوادر الوطنية ويعكس دورها المحوري في تنمية رأس المال البشري الوطني، عبر تدريب الطلاب في استكشاف الموارد الطبيعية، وبناء الخبرات العملية في قطاعات علوم الأرض والتعدين والذي يأتي بالتوائم مع رؤية المملكة 2023 واستراتيجية التعدين. كما يعزز المهارات الفنية في مجالات علوم الأرض والتعدين ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مراحل متعددة تبدأ بفترة التسجيل، تليها إجراءات الاختيار والقبول، ثم مرحلة القبول والتهيئة والبدء في البرنامج، مرورًا بمرحلة التدريب والتقييم، وانتهاءً بالتخرج ومنح شهادة إتمام البرنامج.
وأفاد بأن البرنامج يعزز الكفاءات الوطنية في قطاع الجيولوجيا، فضلًا عن الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية قطاع الموارد الطبيعية والبشرية، ودعم الابتكار في علوم الأرض، وإتاحة الفرص لتوظيف الخريجين المتميزين في الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وفقًا للاحتياج، داعيًا الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الدخول إلى صفحة برنامج (صناع الغد) في موقع الهيئة الرسمي للتسجيل والاطلاع على تفاصيل وشروط البرنامج عبر الرابط: