شركة "أسس" تبيع مشروعًا مكتبيًا ضخمًا لشركة تكامل القابضة

وقد استحوذت أسس على أرض المشروع في عام 2022، وبدأت منذ ذلك الحين في تطويره ليصبح أحد المشروعات المكتبية المتميزة في المنطقة، ويعكس هذا البيع الثقة الكبيرة في جودة المشروع ورؤية أسس في تقديم مشروعات نوعية تتماشى مع متطلبات السوق وتلبي احتياجات العملاء.