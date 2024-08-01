شركة "أسس" تبيع مشروعًا مكتبيًا ضخمًا لشركة تكامل القابضة

أعلنت شركة أسس عن بيع مشروع مكتبي استراتيجي لشركة تكامل القابضة، والذي لا يزال قيد التطوير ويشمل برجًا مكتبيًا ومباني مكتبية مُجاورة له، ويوجد في موقع استراتيجي على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق في الرياض.
وقد استحوذت أسس على أرض المشروع في عام 2022، وبدأت منذ ذلك الحين في تطويره ليصبح أحد المشروعات المكتبية المتميزة في المنطقة، ويعكس هذا البيع الثقة الكبيرة في جودة المشروع ورؤية أسس في تقديم مشروعات نوعية تتماشى مع متطلبات السوق وتلبي احتياجات العملاء.
وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة أسس عبدالله بن ماجد الماجد: "نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة التي تمثل علامة فارقة في مسيرة أسس التطويرية، إن العمل على هذا المشروع مستمر ونؤمن بأنه سيكون إضافة نوعية للمشهد العقاري في الرياض، وتعد هذه الخطوة انعكاسًا لالتزامنا بتنفيذ مشروعاتنا وفق أعلى المعايير العالمية بغرض تلبية توقعات المستثمرين".
ومما يجدر ذكره أن أسس تواصل العمل على عددٍ من المشروعات التطويرية الأخرى في مناطق مختلفة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.