بطيران 12 ساعة وارتفاع 200 متر.. الدفاع المدني يستعرض طائرة الصقر في إنترسك السعودية 2025

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طائرة "الصقر" دون طيار، خلال مشاركتها في معرض إنترسك السعودية 2025 المقام في العاصمة الرياض، حيث تم الكشف عن خصائصها التقنية المتقدمة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتميز الطائرة بقدرتها على التحليق لمدة تصل إلى 12 ساعة بنظام طيران أوتوماتيكي، والارتفاع حتى 200 متر، مع قدرة تحميل تصل إلى 40 كيلوجرامًا، كما يمكنها حمل 6 كرات بودرة إطفاء تُستخدم في مكافحة الحرائق.
وزُوّدت "الصقر" بكاميرات عالية الدقة ونظام تحديد مدى بالليزر، إلى جانب إمكانية البث المباشر للموقع والربط بمركز القيادة والتحكم، ما يعزز من سرعة الاستجابة ودقة العمليات الميدانية.
وتشمل مواقع استخدامها: حرائق الغابات، والمناطق المزدحمة، والمواقع الصناعية، والمباني الشاهقة، ما يجعلها أداة فعالة في دعم مهام الدفاع المدني ضمن بيئات متنوعة ومعقدة.
يُذكر أن مشاركة الدفاع المدني في المعرض تأتي ضمن جهود تعزيز الابتكار واستعراض الحلول التقنية الحديثة في إدارة المخاطر والطوارئ.