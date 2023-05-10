إمارة الرياض تضبط رتبًا عسكرية مخالفة وتغلق محالّ تجارية

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية بمنطقة الرياض أكثر من 28 ألفًا من الرتب والشعارات والأنواط العسكرية في عدد من محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.