"تجويد وتطوير"..29 بحثاً بجامعة أم القُرى لخدمة ضيوف الرحمن بموسمَي الحج والعمرة

وأوضح رئيس جامعة أم القُرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن المعهد يعكف سنويًّا على المشاركة في الخدمات البحثية المتعلقة بتجويد وتطوير خدمات ضيوف الرحمن بخطط بحثية وتنفيذية قبل بدء الموسم علاوة على تنفيذ مبادرات ميدانية ومقترحات نوعية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة الضيف من منظور مقدّمي الخدمة وضيوف الرحمن، وكذلك قياس مستوى الرضا لديهم، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة، مثل: وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكَّة المكرَّمة، والهيئة الملكية لمدينة مكَّة المكرَّمة والمشاعر المقدّسة، ووزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشركة كدانه، وأمانة العاصمة المقدّسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.