"مركز الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية ومهنية في اليمن وغذائية بسوريا وباكستان

وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وزّع المركز حقائب أدوات المهنة لـ381 شابًا وفتاة من خريجي برامج التدريب المهني، التي نُفذت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. وتنوعت مجالات التدريب بين التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية، وصيانة المركبات، وصناعة الأغذية والمنظفات والعطور، والخياطة، وغيرها من الحِرَف الإنتاجية.