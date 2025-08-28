"مركز الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية ومهنية في اليمن وغذائية بسوريا وباكستان

في إطار جهوده المستمرة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية والإنسانية في عدة دول، شملت اليمن وسوريا وباكستان، دعمًا للفئات الأشد احتياجًا وتخفيفًا من آثار الكوارث والنزاعات.
دشّن المركز أمس توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في مديريات وادي حضرموت، ضمن مشروع الإيواء الطارئ في المحافظات اليمنية. وشملت المرحلة الأولى توزيع 200 حقيبة إيوائية وخيام للأسر المتضررة.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عامر العامري، بجهود المملكة ممثلة بالمركز، مثمنًا الدعم المتواصل لمختلف القطاعات الإنسانية في اليمن.
وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وزّع المركز حقائب أدوات المهنة لـ381 شابًا وفتاة من خريجي برامج التدريب المهني، التي نُفذت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. وتنوعت مجالات التدريب بين التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية، وصيانة المركبات، وصناعة الأغذية والمنظفات والعطور، والخياطة، وغيرها من الحِرَف الإنتاجية.
وأكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، المهندس أمين بارزيق، دعم السلطة المحلية لهذه المشاريع، مشيدًا بدور المملكة في تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا.
ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 314 سلة غذائية في بلدة سبينة بمحافظة ريف دمشق، استفادت منها 314 أسرة، استمرارًا للدعم الإنساني المقدم لتخفيف معاناة السوريين جراء الأزمة التي يمرون بها.
وفي جمهورية باكستان، وزّع المركز 1,435 سلة غذائية في منطقتي بونير وسوات بإقليم خيبر بختونخوا، استفاد منها 10,232 فردًا من الفئات المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025.
وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم العون الإغاثي والإنساني للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.