أكثر من 2200 متطوع في المجال الصحي لخدمة الحجاج

بدورها، ذكرت جادل مرزوق اليامي، وهي أخصائية تمريض ٢٨ عامًا من نجران أنها كانت تحمل رغبة العمل التطوعي منذ مدة، ولما أتيحت لها الفرصة هذا العام استغلتها، ووصفتها بالتجربة الجميلة وتمنّت أن تكون مدتها أطول في المرات القادمة، مقدمة شكرها لله تعالى ثم لـ "الصحة" التي منحتها شرف خدمة ضيوف الرحمن.