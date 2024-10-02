وكالات سفر: "صيف السعودية 2024" أنعش حجوزات السفر الداخلي لمستوى غير مسبوق

يتحدث خالد باوزير؛ خبير سياحي في جدة، عن برنامج صيف السعودية 2024، قائلاً "كانت الفعّاليات المتنوّعة والأنشطة المميزة التي تميّز بها هذا العام، مبهرةً وبشكلٍ غير مسبوق، خاصةً في عروس البحر الأحمر؛ ما أثّر بشكلٍ إيجابي كبير في الأسواق والمراكز التجارية حتى الأنشطة البحرية والأماكن السياحية.. شاهدنا حراكاً سياحياً كبيراً لبّى تطلعات السياح من داخل السعودية وخارجها.