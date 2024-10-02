وكالات سفر: "صيف السعودية 2024" أنعش حجوزات السفر الداخلي لمستوى غير مسبوق

كشف عديدٌ من مسؤولي شركات ووكالات السفر بالرياض وجدة، عن مساهمة "صيف السعودية 2024" في زيادة معدل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران بالوجهات السياحية الداخلية.
يتحدث خالد باوزير؛ خبير سياحي في جدة، عن برنامج صيف السعودية 2024، قائلاً "كانت الفعّاليات المتنوّعة والأنشطة المميزة التي تميّز بها هذا العام، مبهرةً وبشكلٍ غير مسبوق، خاصةً في عروس البحر الأحمر؛ ما أثّر بشكلٍ إيجابي كبير في الأسواق والمراكز التجارية حتى الأنشطة البحرية والأماكن السياحية.. شاهدنا حراكاً سياحياً كبيراً لبّى تطلعات السياح من داخل السعودية وخارجها.
أضاف عبدالرزاق الزهراني؛ من الرياض، أن صيف السعودية أسهم بشكلٍ مباشر في زيادة كبرى لحجوزات الطيران للوجهات المحلية، وأكّد "الزهراني"؛ أن السعودية تملك مزايا سياحية فريدة، ووجهات صيفية معتدلة ووجهات بحرية رائعة، مثل منتجعات البحر الأحمر التي بدأت فتح عددٍ من المشاريع الفندقية التي توليها المملكة أهمية كبرى، وهو ما جعل صيف السعودية هذا العام مميزاً وناجحاً بكل المقاييس.
من جهته، قال "بندر الشيخ"؛ مدير وكالة سفر: إن صيف السعودية عاد معه موسم جدة بمهرجان كبير للتسوّق وبمنتجات خاصّة للشواطئ البحرية وفعّاليات جديدة، وشهدت جدة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والسياح لحضور الفعّاليات، ورصدنا أن أغلب الفنادق بجدة كانت كاملة العدد في أغلب أيام البرنامج.
ويلفت "الشيخ"؛ إلى ضرورة أن يشمل البرنامج في الصيف المقبل -بإذن الله- جميع الوجهات السياحية في المملكة، بمشاركة التراث والثقافة، ليكون موسماً شاملاً يغطي المملكة كلها.