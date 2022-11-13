أصابه في رقبته وأفقده الكلام.. إنقاذ حياة مريض تعرّض لـ"عضة جَمَل" بالنبهانية

وفي التفاصيل، فقد أوضح تجمّع القصيم الصحي أن المصاب جرى إسعافه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من إصابة بالغة، حيث كانت تبدو عليه جروح أنياب حيوان في عنقه مع احمرار الجلد الأمامي للعنق مع تبدل في الصوت ناجمة عن الإصابة في منطقة الرقبة تسببت في فقدان حاسة الكلام؛ إثر تعرض حباله الصوتية للضغط أثناء "عضة الجمل".