لا تقل عن 8 ساعات .. أطباء يحثون الحجاج على النوم الصحي لتجنب الخمول والمتاعب

ووجهت د.غفران بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها للحفاظ على نوم صحي خلال فترة الحج وهي تخصيص ساعات محددة للنوم والالتزام بها في كل يوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات وتجنب السهر، التأكد من النوم على فراش مريح ما أمكن مع الحرص على تهيئة الجو المناسب للنوم مثل تخفيف الضوء والضوضاء باستخدام غطاء للعين وسدادات الاذن المانعة للإزعاج، ومن الممكن أخذ غفوة (قيلولة) أثناء النهار لتجديد نشاط الحاج ولكن لمدة لا تزيد عن النصف ساعة والوقت المناسب هو بعد الظهر أو قبل صلاة العصر، بالإضافة إلى الحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة لمنع الحرارة أو البرودة الزائدة والتأكد من وجود تهوية جيدة ، ومن النصائح ايضاً تجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم، حيث يصعب هضمها وتسبب الشعور بالخمول والتعب، مع الحرص على تروية الجسم بكمية كافية من السوائل .