أمانتا الباحة والمدينة تطلقان "خدمات المتاجر المتنقلة"

وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة "بلدي" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدمة تسهم مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.