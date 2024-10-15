"ما في أنقى من قمر تشرين".. "المسند": اليوم نهاية سهيل وغدًا يدخل الوسم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم هو الأخير في موسم سهيل، وغدًا دخول موسم الوسم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "غدًا دخول منزلة طالع العواء وهي خمسة نجوم متوسطة اللمعان في برج السنبلة، والعواء منزلة شامية وعدد أيامها 13 يومًا، وبطلوعها بداية الوسم".
وأشار إلى أن الليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يوميًّا؛ فيما تبلغ حصة الليل حوالى 12:28 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:32 ساعة، وأضاف: "قيل: ما في أنقى من قمر تشرين، ولا أعتم من غيم كانون".