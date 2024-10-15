"ما في أنقى من قمر تشرين".. "المسند": اليوم نهاية سهيل وغدًا يدخل الوسم

وأشار إلى أن الليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يوميًّا؛ فيما تبلغ حصة الليل حوالى 12:28 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:32 ساعة، وأضاف: "قيل: ما في أنقى من قمر تشرين، ولا أعتم من غيم كانون".