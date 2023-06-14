"اليوسف": نظام المعاملات المدنية سيعزز كفاءة تسوية المنازعات بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام

ورفع بهذه المناسبة، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- منوهًا بما تَضَمّنه النظام من أحكام ومنهجية بنّاءة؛ مما يجعله أنموذجًا حديثًا للتشريعات المتخصصة؛ وهو ما يعكس حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية، ويُبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية، ومستوى تقدّمها وتطورها.