شاهد.. "فيصل بن مشعل" يبحث مع "الجاسر" سبل تسريع مشروعات الطرق بالقصيم

ونوّه الأمير، خلال الاستقبال، بالعناية والاهتمام الذي يجده قطاع النقل من القيادة الرشيدة -أعزها الله- وجميع مشاريع النقل في المنطقة، رافعًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تَحقق للمنطقة من منجزات في مشاريع النقل.