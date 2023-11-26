شاهد.. "فيصل بن مشعل" يبحث مع "الجاسر" سبل تسريع مشروعات الطرق بالقصيم

استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.
ونوّه الأمير، خلال الاستقبال، بالعناية والاهتمام الذي يجده قطاع النقل من القيادة الرشيدة -أعزها الله- وجميع مشاريع النقل في المنطقة، رافعًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تَحقق للمنطقة من منجزات في مشاريع النقل.
واستمع أمير المنطقة لشرح موجز عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة القصيم، وما وصل إليه بعضها من نِسَب الإنجاز، كما بحث ووزير النقل والخدمات اللوجستية أبرز مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها بالمنطقة وسبل تنفيذها وتسريع إنجازها.
حضر الاستقبال نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين في وزارة النقل والخدمات اللوجستية.