محليات

"الخارجية" تعلن عن توافر وظائف تعاقدية شاغرة في سفارة المملكة بـ"برازيليا"

في عدة تخصصات للرجال والنساء بشروط محددة والتقديم بدءًا من اليوم
"الخارجية" تعلن عن توافر وظائف تعاقدية شاغرة في سفارة المملكة بـ"برازيليا"

أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية (رجال- نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا، بمسميات: باحث، ومترجم (لغة إسبانية- برتغالية)، وسكرتير تنفيذي، ووظيفة إدارية مساندة.

واشترطت "الوزارة" في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشَغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من الجهة المختصة.

وأضافت الوزارة ضمن اشتراطاتها أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

وحددت اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 بداية للتقديم وحتى 31 أكتوبر 2023، عبر الرابط التالي:

https://jobs.mofa.gov.sa/#ar/sites/CX_4003

وزارة الخارجية
سفارة المملكة العربية السعودية
برازيليا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org