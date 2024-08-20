"التخصصي" يكشف عن ابتكاراته في التعليم الطبي ضمن مؤتمر AMEE 2024 بسويسرا

وأوضح المدير العام لشؤون التعليم والتدريب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عصام البنيان، أن المشاركة في مؤتمر 2024 AMEE تأتي ضمن التوجهات الإستراتيجية للمستشفى الرامية إلى تعزيز مكانته بصفته مركزًا عالميًا للتميز في التعليم الطبي، مشيرًا إلى أن الهدف من الوجود في هذه التظاهرة العلمية العالمية هو بناء شراكات معرفية جديدة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية الرائدة، بما يسهم في تطوير كفاءات طبية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية المستشفى في تقديم رعاية صحية متقدمة.