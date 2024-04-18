"العيسى" لـ "سبق": رغم الفارق الكبير في ميزانيات الأفلام الأجنبية.. نجحنا كسعوديين أن نكون في المقدمة

وفيلم (شباب البومب) من إنتاج شركة ابتكار الأعمال، وتوزيع مجموعة قنوات، عن فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وإخراج الأمريكي يول كاسي، وبطولة الفنان فيصل العيسى المشرف العام على العمل، بمشاركة الفنانين: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، إلى جانب عددٍ من الضيوف ومنهم: محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.