"العيسى" لـ "سبق": رغم الفارق الكبير في ميزانيات الأفلام الأجنبية.. نجحنا كسعوديين أن نكون في المقدمة

تصدر فيلم "شباب البومب" شباك التذاكر في صالات السينما السعودية، محققًا أكبر مبيعات بأكثر من 120 ألف تذكرة وإيراد أكثر من 5 ملايين ريال.
واحتفل أبطال وصناع الفيلم بنجاحه في العرض الخاص للفيلم، والذي أُقيم أمس (الأربعاء) في موفي سينما يو ووك الرياض، بحضور عددٍ من نجوم الفيلم والممثلين والممثلات، والطاقم الفني والإنتاجي، إلى جانب أهل الصحافة والإعلام، وكذلك عدد من الفنانين والنقاد والضيوف والشخصيات الاجتماعية.
وأعرب الفنان فيصل العيسى، بطل العمل والمشرف العام، عن سعادته بالأرقام القياسية التي يحققها فيلم "شباب البومب" في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في المملكة.
وأضاف لـ "سبق": "حققنا خلال 5 أيام مبيعات تذاكر أكثر 120 ألف تذكرة، وهذا رقم ممتاز بالنسبة للسينما السعودية".
مضيفًا "أننا الآن بذلك نحقق تفوقًا على الرغم من وجود الفارق الكبير في ميزانيات إنتاج الأفلام الأجنبية لكن نجحنا كسعوديين في أن نكون في المقدمة".
وعن سبب نجاح العمل على الرغم من تكرار الشخصيات في المسلسل والفيلم، أكد لـ "سبق": "الأفكار أهم لأن الشخصيات مكملة للعمل، وعندما تكون هناك فكرة ممتازة سوف تنجح"، كاشفًا عن أن الفيلم سيبدأ عرضه الأسبوع المقبل في عددٍ من الدول الشقيقة في الخليج والعالم العربي، ومنها: الإمارات والبحرين وعُمان والكويت ومصر والعراق في 25 إبريل الجاري.
وأكد الفنان فيصل العيسى أن فيلم "شباب البومب" استغرق الإعداد له وقتًا طويلاً في مراحل الكتابة والتحضير قبل الدخول في التنفيذ والتصوير من خلال طاقم للإخراج والتصوير من الولايات المتحدة، حتى يتم تقديم عمل فني مميز يليق بالجمهور، موضحًا أن كل هذه الجهود عوضها إقبال الجمهور في صالات العرض السينمائي على مشاهدة هذا العمل الفني.
من جانب آخر، اعتبر الممثل محمد الدوسري أن تصدر فيلم شباب البومب لشباك التذاكر في صالات السينما السعودية مؤشر جميل ورائع، وننتظر ردود فعل الجمهور الخليجي والعربي في 25 يناير الجاري.
وأشار مهند الجميلي بدوره في تصريح لـ "سبق" إلى أن الممثلين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال تصوير الفيلم الذي استغرق قرابة 7 أشهر، لافتًا إلى أن الجهور أحب العمل على الرغم من مرور 12 سنة منذ انطلاقته.
ورأى الممثل محمد القس أن نجاح الفيلم جزء من حراك سينمائي يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل.
وعزا نجاح عمل "شباب البومب" واستمراره 12 عامًا إلى ارتباط جمهوره به، لافتًا إلى أن الرسالة الأساسية لفيلم (شباب البومب) المتعة، والبطل وقع بين خيارين تراثه أو المال، البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية أو المال.
وتمنت الممثلة علياء محمد أن يواصل الفيلم تحقيق المزيد من النجاحات في تصدر شباك التذاكر صالات السينما الخليجية والعربية بعد تصدره في السعودية وأن يكون الأول على مستوى الشرق الأوسط كأكثر فيلم سعودي يحقق أكبر مبيعات.
وفيلم (شباب البومب) من إنتاج شركة ابتكار الأعمال، وتوزيع مجموعة قنوات، عن فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وإخراج الأمريكي يول كاسي، وبطولة الفنان فيصل العيسى المشرف العام على العمل، بمشاركة الفنانين: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، إلى جانب عددٍ من الضيوف ومنهم: محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.