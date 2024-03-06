مكة المكرمة.. تجنيد أكثر من 13 ألف عامل استعدادًا لشهر رمضان 1445هـ

وبيّنت أن إجمالي عدد العمال بلغ أكثر من 13.549 عاملًا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة المختلفة، وأكثر من 87.000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، كما تم تشغيل عدد من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عدد من الفِرَق الخاصة لمكافحة الحشرات ضمن مشاريع مكافحة بعوض حمى الضنك، التي تبلغ قواها العاملة أكثر من 686 فنيّ مكافحة واختصاصيًّا، مجهزين بأكثر من 550 معدة وسيارة؛ مشيرة إلى أن عمل فِرَق النظافة سيكون على مدار الـ24 ساعة في المنطقة المركزية.