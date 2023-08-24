مستشار شرعي: لـ"الموارد البشرية" حق متابعة دعوى تغيُّب الابن عن المدرسة لحين الفصل فيها

وأضاف: ونجد في عددٍ من المواد تجريم عددٍ من التصرّفات التي قد تتم ممارستها في حق الطفل كعدم استخراج الوثائق الثبوتية له، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا، أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره وغير ذلك من الأفعال المحرّمة شرعًا والمجرّمة نظامًا.