محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشارك في معرض سوق السفر العالمي

وتأتي مشاركة المحمية في معرض سوق السفر العالمي باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الفريدة في المملكة، وتزامناً مع استعداداتها لإطلاق مهرجان شتاء درب زبيدة في نسخته الثالثة الذي يشكل حدثاً شتوياً تتميز به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لكونه يجمع بين أنشطة السياحة البيئية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية.