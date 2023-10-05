الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام؛ بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.