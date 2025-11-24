في منتدى إقليمي هو الأول بالمنطقة.. "إثراء" و"الصحة العالمية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاتزان الرقمي

استضاف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المنتدى الإقليمي للتقنية التابع لمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجالات الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتضليل الصحي، والاتزان الرقمي.
وجاء انعقاد المنتدى بالشراكة بين برنامج "سينك" للاتزان الرقمي ومؤسسة منظمة الصحة العالمية، بقيادة سعودية، امتدادًا لمبادرة أطلقتها المنظمة عام 2019 من وادي السيليكون.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم دولية بين "سينك" ومؤسسة الصحة العالمية، تعزز من خلالها المملكة موقعها كمركز دولي لصياغة مستقبل الاتزان الرقمي، ودعم جهود التعليم والتوعية والممارسات الاتصالية المسؤولة في الصحة الرقمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير إثراء المكلف مصعب السعران أهمية توجيه التقنية بقيم إنسانية، مشددًا على دور "إثراء" كمركز ثقافي يُسهم في بناء الإنسان وتعزيز الاتزان الرقمي ومواجهة التحديات الناشئة.
من جانبه، أشار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إلى أهمية "سينك" في دعم اللعب الإلكتروني المسؤول، مؤكداً التزام الاتحاد ببناء منظومة تضع صحة اللاعبين أولًا.
وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، في كلمة مسجلة، بالشراكة مع المملكة ودورها الريادي في الاتزان الرقمي عالميًا، فيما أكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية تطوير حلول تقنية مبنية على أسس أخلاقية وعادلة تلائم واقع المنطقة.
كما أطلق المنتدى قوتي مهام رئيسيتين:
"الألعاب من أجل الترابط المجتمعي والاتزان" بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
"التضليل الصحي والثقة الرقمية" بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
واختُتم المنتدى بتأكيد الدكتور فهد البياهي، رئيس مبادرة "سينك"، أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية تمثل مرحلة انتقالية من الحوار إلى الحلول الفعلية، مع التأكيد على أهمية تمكين الشباب في تشكيل مستقبلهم الرقمي.