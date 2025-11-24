في منتدى إقليمي هو الأول بالمنطقة.. "إثراء" و"الصحة العالمية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاتزان الرقمي

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، في كلمة مسجلة، بالشراكة مع المملكة ودورها الريادي في الاتزان الرقمي عالميًا، فيما أكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية تطوير حلول تقنية مبنية على أسس أخلاقية وعادلة تلائم واقع المنطقة.