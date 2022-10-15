الأطول بالمملكة.. "الأسمري": جسر شورى المائي بمشروع البحر الأحمر أيقونة معمارية فريدة

وكشف الزميل عبدالله الأسمري في برنامجه، المشروع الذي يقدّمه عبر القناة السعودية عن تفاصيل تصميم وتشييد هذا الجسر الذي يعتبر أيقونةً معمارية فريدة كأطول جسر مائي في السعودية؛ حيث شيد هذا الجسر وفق تصاميم روعيت فيها معايير هندسية وبيئية صارمة وضعتها إدارة المشروع؛ لتتكامل مع الهدف الأهم لإنشاء المشروع بحيث يكون قادرًا على دعم العمليات التشغيلية للمشاريع أثناء فترة البناء بنقل الموادّ والمعدات الثقيلة في جزيرة شورى، وكذلك نقل الضيوف والزوار في فترة التشغيل للمنتجعات، مع ضرورة ألا يكون له أي ضرر بيئي، بل عليه أن يساهم في تعزيز البيئة الغنية بموقع المشروع الذي يعيش فيه أكثر من 150 نوعًا من الكائنات البحرية من أشهرها الدلافين وبقر البحر والسلاحف؛ من خلال توفير ممرّات مائية ملائمة لهم.