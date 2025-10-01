مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة

نفّذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر سبتمبر 2025م أكثر من 34 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما استقبل أكثر من 17 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، ورصد أكثر من (4,600) مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.
وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء منه، وعدم وضع الإضاءات التحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بوضع شعار الجهة الخدمية وشعار المقاول وبياناته على الحواجز المؤقتة، وعدم تجديد أو تمديد تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية، والتشوين خارج نطاق مواقع العمل المرخصة.
ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.
ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الامتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق.