مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة

وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء منه، وعدم وضع الإضاءات التحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بوضع شعار الجهة الخدمية وشعار المقاول وبياناته على الحواجز المؤقتة، وعدم تجديد أو تمديد تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية، والتشوين خارج نطاق مواقع العمل المرخصة.