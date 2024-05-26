"رافد" تعلن عن قرب انتهاء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل 1446هـ

وبَينت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ منذ 21 يناير 2024م؛ جاء بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، وعدم حصره في وقت ضيق، إضافة إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، واستكمال كل التجهيزات والاستعدادات وفحص أسطول النقل المدرسي، والتي ستسهم في انتظام الخدمة منذ الأسبوع الدراسي الأول؛ مبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل؛ علمًا بأنها لا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.