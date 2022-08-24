أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تعليمية بنظام البناء الحديث في جدة

وأوضح "آل الشيخ" أن خطة الوزارة تتضمّن بناء 71 مشروعاً مدرسياً بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 50 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 25 مشروعاً تضم 272 فصلاً دراسياً في عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبة، إضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبة، ستتم الاستفادة منها جميعًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.