شركة رواء الرائدة في تقنيات الأعمال التجارية تحتفل بيوم التأسيس

يشار إلى أن "رواء" تقدم خدماتها وحلولها التقنية المتقدمة لقطاع الأعمال التجارية في فرعها الرئيسي في مدينة الرياض، وتوفر أنظمتها في فروع شركة الاتصالات السعودية (stc) المنتشرة حول المملكة، كما تُقَدم نظامًا مميزًا يجمع بين النظام المحاسبي، وإدارة المخزون والمبيعات، وربط الفروع بالمتجر الإلكتروني، ونظام المدفوعات على شاشة واحدة.