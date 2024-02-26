شركة رواء الرائدة في تقنيات الأعمال التجارية تحتفل بيوم التأسيس

احتفلت شركة رواء الرائدة في مجال التقنية كخدمة (SaaS) في مقرها بالرياض، بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، بحضور المدير التنفيذي والشريك المؤسس محمد القصير، والمدير التشغيلي والشريك المؤسس الأستاذ عبدالله الجضعي، وجميع الموظفين والموظفات.
وتَضَمّن احتفال شركة رواء في يوم التأسيس، عددًا من الأنشطة التي شارك فيها جميع الموظفين، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية، والألعاب الترفيهية، والمسابقات بين الموظفين؛ لإضفاء جو من المتعة والفرح.
وصرّح الأستاذ عبدالله الجضعي: "إن الاحتفال بذكرى يوم التأسيس يمثل اعتزازًا بتراثنا الثقافي والتاريخي على مر القرون، وما وصلت له بلادنا الغالية من نمو ورخاء نعيشه في كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية".
وبيّن الأستاذ محمد القصير أن "الاحتفال بيوم التأسيس لهذا العام يعني لنا الكثير؛ حيث إن القطاع الاقتصادي والتقني في المملكة يشهد تطورًا كبيرًا وتحولات تقنية وتنظيمية تُمَكّن الشركات الريادية من النمو والازدهار".
يشار إلى أن "رواء" تقدم خدماتها وحلولها التقنية المتقدمة لقطاع الأعمال التجارية في فرعها الرئيسي في مدينة الرياض، وتوفر أنظمتها في فروع شركة الاتصالات السعودية (stc) المنتشرة حول المملكة، كما تُقَدم نظامًا مميزًا يجمع بين النظام المحاسبي، وإدارة المخزون والمبيعات، وربط الفروع بالمتجر الإلكتروني، ونظام المدفوعات على شاشة واحدة.